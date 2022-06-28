Mersin'de trafikte hakaret ettiği ve mala zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kişinin trafikte hakarette bulunup mala zarar vermesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan İ.B. (30), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Mersin'de trafikte mala zarar verdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika