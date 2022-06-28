Mersin 'de trafikte hakaret ettiği ve mala zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Mersin, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Mersin'de trafikte mala zarar verdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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