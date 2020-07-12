Son dakika haberi: Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet - Son Dakika

Son dakika haberi: Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet

Son dakika haberine göre DOĞU Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından yerli turistler ağırlanmaya başlarken, turizmciler Batı Akdeniz ve Ege'de uygulanan fiyat artışlarının aksine bir önceki yılın fiyatlarıyla hizmet verdiklerini ifade ediyor.

DOĞU Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından yerli turistler ağırlanmaya başlarken, turizmciler Batı Akdeniz ve Ege'de uygulanan fiyat artışlarının aksine bir önceki yılın fiyatlarıyla hizmet verdiklerini ifade ediyor.

Çukurova'da başlayan sıcaklar ve nemle birlikte vatandaşlar serinlemek için hem sahile ve hem de yaylalara akın ediyor. Özellikle sahile akın eden vatandaşlar, Akdeniz'in mavi suları ile kumsalının keyfini çıkartırken, diğer taraftan da su sporlarına katılıp, tarihi ve turistik bölgeleri de gezmeyi ihmal etmiyor.

Heybeliada'daki orman yangınından ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yerli turistlere hizmet vermeye başladıklarının belirterek, şunları söyledi:

" Doğu Akdeniz'in turizmde dünyaya açılan kapısı olan Kızkalesi, müthiş bir yer. Kızkalesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Çevremizde açık hava müzesi şeklinde tarihi mekanlarımız mevcut. Virüs nedeniyle dünyada büyük sıkıntılar yaşanırken ülkemizde de turizm sektörü de bundan etkilendi. Özellikle yurt dışında yaşayan misafirlerimizin gelmemesi büyük sıkıntılara neden oldu ama biz Kızkalesi olarak 2019 yaz sezonunda uyguladığımız 2020 yaz sezonunda uyguluyoruz. Gelen misafirlerimize sıkıntı yaşatmıyoruz. Tabi duyuyoruz, özellikle Ege'de, Batı Akdeniz'de fiyatlar noktasında çok ciddi rakamlardan bahsediliyor. Fakat biz fiyatları gelen misafirlerimize yansıtmıyoruz. Fiyatlarımız çok makul. Herkesi Kızkalesi'ne bekliyoruz."

Başkan Yardımcısı Öztop, koronavirüsle mücadele kapsamında Kızkalesi'nde çok ciddi çalışmaların yapıldığını dile getirerek, "Gerçekten plajda çok ciddi bir çalışma yapıldı. Oteller hazır, yataklar temiz. Virüs kapsamındaki çalışmaların tamamı yapıldı. Tabi Kızkalesi sadece kum, deniz ve güneş değil, yat turları, deniz sporları alanında çok ciddi çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYE UYMUYORLAR

Öte yandan, turizmcilerin aldığı tüm önlemlere rağmen, günü birlik tatile gelenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymaması ile dikkat çekiyor. Tüm uyarılara ve uygulamalara rağmen vatandaşlar hem kumsalda hem de denize sosyal mesafe kurallarına uymayarak denize girip güneşlenmeye devam ediyor.


Doğu Akdeniz, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 17:43 Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:33 2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu 16:33 Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 12:21 İBB'nin metro inşaatı için aldığı krediye AK Parti dönemindeki borçlar nedeniyle el konuldu 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:57
Süper Lig'de kritik maç başladı! Canlı anlatım
17:43
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
2 çocuk, eğlenmek için girdikleri su kuyusunda boğuldu
16:33
Test sonuçlarını beklemeden İstanbul'dan ayrılan ailede koronavirüs tespit edildi
16:33
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 18:38:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Mersin'de turiste geçtiğimiz yılın fiyatları ile hizmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]