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Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

09.11.2021 15:10
Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hüseyin Dal yönetimindeki 33 N 3297 plakalı otomobil, de Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumun kenarında askıda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili sabitledikten sonra içerisindeki 3 kişiyi kurtardı.

Sağlık kontrolleri yapılan üç kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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