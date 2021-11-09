Son dakika haberi... Mersin'de uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uçurumun kenarında askıda kalan otomobildeki 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hüseyin Dal yönetimindeki 33 N 3297 plakalı otomobil, de Ergenekon Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumun kenarında askıda kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili sabitledikten sonra içerisindeki 3 kişiyi kurtardı.
Sağlık kontrolleri yapılan üç kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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