Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı

02.07.2022 10:05

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'torbacı' diye tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı

MERSİN - Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'torbacı' diye tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, 10 torbacı tabir edilen sokak satıcısını gözaltına alırken, madde kullanan 16 kişiye de adli işlem yaptı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında, bir kilo 65 gram esrar, 115 sentetik hap, 210 gram bonzai, 11 gram metamfetamin, 7 kök hint keneviri, 2 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonu; 10 'torbacı' yakalandı - Son Dakika
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