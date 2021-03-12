Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Erdemli ve Silifke ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdemli'ye bağlı Tömük Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli ev sahibi gözaltına alındı.

Silifke'nin Ulugöz Mahallesi'nde ise uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen 2 kişinin üzerinde ve evindeki aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Adresteki 2 şüpheli gözaltına alındı.