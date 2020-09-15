Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Silifke Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Atakent Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda "fiş" diye tabir edilen içime hazır uyuşturucu maddelerle birlikte 272 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.