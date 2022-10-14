Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

14.10.2022 22:36
Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, ilçede uyuşturucu hap satışı yapacakları tespit edilen A.O.C, C.C. ve C.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1146 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.C. ve C.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.O.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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