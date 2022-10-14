Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli tutuklandı

14.10.2022 10:51
Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, A.O.C., C.C. ve C.E.'yi gözaltına alırken, aramalarda bin 146 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan C.C. ile C.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500
'Ruhun Yelkenleri' projesi ok atma etkinliğiyle başladı 'Ruhun Yelkenleri' projesi ok atma etkinliğiyle başladı Mersin gündem haberi: Ölüme terk edilen yavru köpeklere Tarsus Belediyesi sahip çıktı Mersin gündem haberi: Ölüme terk edilen yavru köpeklere Tarsus Belediyesi sahip çıktı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:30:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Mersin'de uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement