Son dakika haberi... MERSİN'DE YAĞMACI OPERASYONU 4 GÖZALTI - Son Dakika

MERSİN'de yağmu suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, kentte yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda R.G., R.K., R.S. ve P.Ç. yakalandı. Aramalarda 2 tabanca, 19 fişek ve 8.150 TL para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.G., R.K. ve R.S. çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheli P.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)