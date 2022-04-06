Son dakika haberi | Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

06.04.2022 11:38
Son dakika haberi | Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı kişilerin, iş yeri ve ofis olarak kullandıkları adreslerde, yurt dışında bağlantılı oldukları aracılarla internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.

Adreslere şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahsi organize ettiği iddia edilen İ.K. ile 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 11 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda banka kartı ve bir soğuk cüzdan (kripto paraların saklanması için kullanılan cihaz) ele geçirildi.

Zanlıların, cep telefonu ve bilgisayar aracılığıyla iletişim kurdukları kişilere yasa dışı bahis oynattırdıkları, elde etikleri geliri kripto paraya çevirerek soğuk cüzdana aktardıkları belirlendi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASINA 6 GÖZALTI MERSİN'DE YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASINA 6 GÖZALTI Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı

Siber Suçlarla Mücadele, Kripto, Mersin, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:05:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement