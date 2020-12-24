Mersin'de, polis ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetimlerini arttırdı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Tekel bayileri ve alkollü içki satışının yapıldığı işletmeleri denetleyen ekipler, barkod kontrolü yaptı.
Gümrük kaçağı içki ve etil alkol kontrollerinin de yapıldığı denetimler sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Son Dakika