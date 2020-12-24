Son dakika haberi: Mersin'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Son Dakika

Gümrük kaçağı içki ve etil alkol kontrollerinin de yapıldığı denetimler sürüyor.

Tekel bayileri ve alkollü içki satışının yapıldığı işletmeleri denetleyen ekipler, barkod kontrolü yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Mersin 'de, polis ekipleri yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetimlerini arttırdı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yılbaşı uyarısı: Parti yapma düşüncesi olanlar bundan hemen vazgeçmeli

Motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti! İnanılmaz anlar böyle görüntülendi