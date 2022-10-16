Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

16.10.2022 15:10

Mersin'in Mut ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyir halindeki 33 U 7987 ve 06 CUR 829 plakalı araçlar ile karşı yönden gelen 33 DY 721 plakalı otomobil Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobillerdeki Ali Dut, Yasin Dut, Hatice Dut, Durmuş Ali Zengin, Ferhat Say ve Eren Dinler yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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