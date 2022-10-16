Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyir halindeki 33 U 7987 ve 06 CUR 829 plakalı araçlar ile karşı yönden gelen 33 DY 721 plakalı otomobil Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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