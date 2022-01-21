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Kan donduran çifte cinayet! Polisin titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika

Kan donduran çifte cinayet! Polisin titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı

21.01.2022 11:44
Kan donduran çifte cinayet! Polisin titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 13 gün önce eşinin kuzenini darp ederek öldürmekten tutuklanan yabancı uyruklu şüphelinin, kayıp olarak aranan 4 aylık hamile eşini de öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli, 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

8 Ocak'ta Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu A.H, eşinin kuzeni Muhammet A.'yı (22) odunla darp ederek ağır yaraladı. Şuuru kapalı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak'ta hayatını kaybetti. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli A.H., kısa sürede saklandığı adreste yakalanarak 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan donduran çifte cinayet! Polisin titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı

4 AYLIK HAMİLE EŞİNİ DE ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞ

Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada, cezaevinde bulunan zanlının 4 aylık hamile eşi Rim A.'nın (23) da 22 Aralık tarihinden bu yana kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, bilgisi olabileceği değerlendirilen 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sonrası A.H.'nin karısını da öldürüp evlerinin 150 metre arka kısmında bulunan briket fabrikasının bahçesindeki sazlık alana gömdüğü belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda cumhuriyet savcısı gözetiminde bölgede kazı yapan ekipler, hamile kadının cesedini buldu. Gömüldüğü yerden çıkarılan kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Kan donduran çifte cinayet! Polisin titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı

10 ŞÜPHELİ 'ADLİ KONTROL' KAPSAMINDA SERBEST BIRAKILDI

Tutuklu bulunan cinayet zanlısının eşini sosyal medya hesaplarının şifresini vermediği için çıkan tartışmada sert bir cisimle darp ederek öldürdüğü ileri sürülürken, olayla ilgili gözaltına alınan H.H., M.H., A.H., A.A., G.H., A.C., M.H., B.C., H.H. ve A.H. adlı şüpheliler sevk edildikleri mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Kan donduran çifte cinayet! Polisin titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı
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Akdeniz, Cinayet, Mersin, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran çifte cinayet! Polisin titiz çalışması gerçeği ortaya çıkardı - Son Dakika


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