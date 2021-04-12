Cinayet soruşturmasında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde su kuyusunda elleri bağlı kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kayıp olarak aranan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada 9 Nisan'da gözaltına alınan E.İ, eşi A.İ. ile A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlıları, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Silifke'de 2 Nisan'da kaybolan Keskin'in cesedi, 8 Nisan'da su kuyusunda elleri bağlı halde bulunmuştu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince, Keskin'in yakın zamanda görüştüğü komşuları E.İ, eşi A.İ. ile A.E'nin evlerinde yapılan aramada ip ele geçirilmişti.

İpin, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik göstermesi üzerine 3 zanlı gözaltına alınmış, zanlılardan E.İ'nin sorgusunda, eşi A.İ'den kıskandığı Keskin'in kafasına taşla vurarak cinayeti işlediğini ve cesedi kuyuya attığını söylediği ileri sürülmüştü.