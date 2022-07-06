Son dakika haberi... Mersin'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Mersin'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi

06.07.2022 17:35
Son dakika haberi... Mersin'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobille minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobille minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Necati Toprak (28), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.G'nin (7) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda, Necati Toprak'ın kullandığı 33 AIF 424 plakalı otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs çarpışmıştı. Kazada, İsmet Gerçek (28) yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mersin'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mersin'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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