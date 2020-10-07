Son dakika haberi! Mersin'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Hacıhamzalı Mahallesi'nde bir eve operasyon yapan ekipler, 3 kilo 850 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

Ekiplerin, Şehitkerim Mahallesi'nde bir adreste yaptığı aramalarda, 665 cinsel içerikli hap ve 70 jel ele geçirildi.

Bolatlı Mahallesi'ndeki operasyonda da 68 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.