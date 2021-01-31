Son dakika haberi | - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi- Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi- Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı

31.01.2021 12:39

Son dakika haberleri... - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı Mersin'de düzenlenen 'İyilik Hareketi' kampanyasında hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentindeki savaş...

- Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi

Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı

İDLİB - Mersin'de düzenlenen 'İyilik Hareketi' kampanyasında hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırıldı.

Toroslar İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Toroslar Şubesi işbirliğinde 'İyilik Hareketi' projesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan bin 450 gıda kolisi, kışlık giysiler ve zor şartlarda eğitim gören yetim çocuklar için de içerisinde kırtasiye malzemeleri bulunan 800 okul çantası İdlib'e ulaştırıldı. Din görevlileri tarafından yardım malzemeleri yetim çocuklara ve savaş mağdurlarına tek tek dağıtıldı.

Toroslar İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Osman Hazır, "İyilik Hareketi olarak vatandaşlarımızın yardımlarını, emanetini yerlerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Ama bu yardımların ardı ve arkası kesilmemek zorunda. Çünkü kardeşlerimiz gerçekten muhtaç durumdalar. Sizden ricamız bu sesi duyun. Ama sürekli duyun lütfen" dedi.

"Yardımları bizzat ulaştırdık"

Toroslar İlçe Müftüsü Bayram Danacı ise, gönderilen yardımların İdlib'te mağdur ve mazlumlara nasıl ulaştırıldığını bizzat yerinde gördüklerini belirtti.

Bayram Danacı, "İdlib'e yapmış olduğumuz yardımların mazlumların ve mağdurlara nasıl ulaştığını, onların nasıl bir yaşam içinde olduklarını gözlemleme imkanına sahip olduk. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptırmış olduğu eğitim yuvasında öğrencilerimize kırtasiye yardımları dağıttık. Ondan önce de hayırseverlerin erzaklarını, kolilerini buradaki insanlara ulaştırdık. Allah emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun" diye konuştu.

Yetim çocuklara eğitim verilen okullarda, hediyelerle birlikte çocuklar adeta bayram sevinci yaşadı.

Son dakika haberi | - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi- Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı
Son dakika haberi | - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi- Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı
Son dakika haberi | - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi- Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı
Son dakika haberi | - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi- Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı

Suriye, Mersin, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | - Mersin'den İdlib'e iyilik hareketi- Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardım malzemeleri savaş mağdurlarına ve yetim çocuklara ulaştırıldı - Son Dakika


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