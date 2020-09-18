Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 26 - Son Dakika

Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 26

Son dakika haberi... Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe-Kaplan harekatında, PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.

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Haftanin şehitleri memleketlerine uğurlandı

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe-Kaplan harekatında, PKK'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Şehit askerlerin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Pençe-Kaplan Harekatı'nın sürdürüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2040 rakımlı tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında Piyade Teğmen Harun Arslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker tedavi altına alınırken, şehitlerin naaşı Şırnak'a getirildi. Gece geç saatlerde Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda şehitler için tören düzenlendi. Askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra silah arkadaşlarının katıldığı törende şehitlerin özgeçmişleri okundu, ardından dua edildi. Törenin ardından şehit askerlerin cenazeleri Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketlerine gönderildi. Şehit Piyade Teğmen Harun Arslan'ın cenazesi Ağrı'ya, şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın cenazesi ise Mersin'e gönderildi.

Haber: ŞIRNAK,=================

Mersin'e şehit ateşi düştü KUZEY Irak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın (32) acı haberi, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki baba evine ulaştı.Şehidin ilçeye bağlı Gençali Mahallesi'ndeki baba evine gelen Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Cemal kılıç ile anne Fatma Kılınç'a verdi. Oğullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra fenalaşan acılı anne-babaya hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Acı haberi duyan komşuları ve yakınları da taziye için şehit evine akın ederken, eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

EVLİ VE 2 ÇOCUKLUGöreve 2014 yılında başladığı öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ali Gökhan Kılınç'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olduğunu aktaralın şehidin, yarın düzenlenecek tören ile Mut'ta defnedileceği bildirildi.

EŞİ ÇOCUKLARIYLA MERSİN'E HAREKET ETTİ

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın şehadet haberi, Karaman'da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan eşi Hatice Kılıç'a yetkililer tarafından bildirildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, şehit eşini ziyaret edip, taziyede bulundu. Evine Türk bayrağı asılırken, şehidin 1.5 yaşında Fatma Aynur ve 3 yaşında Ahmet Cemal isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından şehit eşi Hatice Kılınç, çocuklarıyla birlikte İl Özel İdareye ait araçla, polis ve ambulans eşliğinde memleketleri Mersin'in Mut ilçesine gitmek için yola çıktı.

Gökhan Kılınç, Uzman Çavuş, Mersin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 02:57 - Kaynak: DHA

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