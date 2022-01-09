Son dakika haberi: Mersin'e şehit ateşi düştü, geriye bu görüntüleri kaldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit düşen askerlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın (22) şahadet haberi Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehitten geriye, bir şehidin annesi için yazdığı duyguları okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında, teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker şehit düştü. Şehit düşenlerden sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın acı haberi memleketi Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde ikamet eden baba Nebi ile anne Şadiye Ulupınar'a Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Alpaslan Ünivar ile emniyet personeli tarafından sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Haber verilmesinin ardından şehidin baba evi ile sokaklara Türk bayrakları asıldı. Şehidin bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilirken, babasının da MHP Gülnar eski ilçe başkanı olduğu belirtildi.

Şehitten geriye 17 Aralık 2016'da Kayseri'deki bombalı saldırıda şehit düşen Afyonkarahisarlı er Kamil Tunç'un annesine hitaben sosyal medyasına yazdığı duygularını 4 yıl önce okulda öğrencilere anlattığı görüntüler kaldı. O anlar izleyenleri duygulandırdı. - MERSİN