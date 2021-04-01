Son dakika haberi... Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika

Son dakika haberi... Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım

01.04.2021 17:57

Son dakika gelişmesine göre Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım -Özelleştirildiği 2007 yılından bu yana 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapılan Mersin Uluslararası Limanı'nın büyüme projesine 375 milyon dolar harcanacak Doğu Akdeniz'in yükselen değeri ve Türkiye'nin en büyük limanı olma özelliğine sahip...

Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım

-Özelleştirildiği 2007 yılından bu yana 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapılan Mersin Uluslararası Limanı'nın büyüme projesine 375 milyon dolar harcanacak

MERSİN - Doğu Akdeniz'in yükselen değeri ve Türkiye'nin en büyük limanı olma özelliğine sahip Mersin Limanı'na, özelleştirildiği 2007 yılından bu yana yapılan 1.2 milyar dolarlık yatırımın ardından genişleme projesi için de 375 milyon dolar yatırım yapılacağı bildirildi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'den yapılan açıklamaya göre, genişleme projesinin tamamlanması ile 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı ek istihdam imkanı sağlanacak. 20 ayda tamamlanması planlanan büyüme projesi ile limanın kapasitesi 2.6 milyon TEU'dan 3.6 milyon TEU'ya çıkarılacak, böylece liman kullanıcılarına kesintisiz ve üst düzey hizmet verilecek. Yatırımlar imtiyaz sözleşmesi sonunda TCDD'ye devredilecek ve büyüyen liman Mersin'in kalıcı değeri olacak. Yatırıma paralel olarak gerçekleştirilecek kapılar projesiyle, liman içi ve dışında tır/araç bekleme süreleri de azalacak, böylece şehir trafiğinin liman kaynaklı sıkışık kısmı çözüme kavuşacak.

2008 yılından bu yana yüzde 130 oranında artan iş hacmine paralel olarak yüzde 127 oranında artan ve rekor düzeyde olan vergi geliri, yıllar bazında daha da artacak ve Mersin'in kalkınmasına ve ekonomik gücüne güç katacak.

"İklim sürdürülebilirliği alanında öncü"

MIP, iş makinelerinin elektrikle çalışır olmasına, fosil yakıt kullanmamaya önem veriyor ve yatırımlarını bu doğrultuda yapıyor. 2020 yılında toplam 2 bin 900 tonun üzerinde karbon tasarrufu sağlayan MIP, 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 50 azaltma hedefiyle iklim sürdürülebilirliği alanında da öncülük edecek. Güçlü çevre politikalarına sahip MIP, operasyonlarında güneş enerjisinden ürettiği elektriği kullanıyor ve yılda 200 bin KW saate yakın elektrik tasarruf sağlıyor. Farklı şehirlerde doğaya kazandırdığı 'umut ormanı' çalışmalarıyla da sürdürülebilir yaşama önemli katkılar sunuyor.

Türkiye'ye ilk kadın vinç operatörlerini kazandırdı

Kadın istihdamı konusunda da önemli atılımları olan ve Fırsat Eşitliği Sertifikası sahibi MIP, Türkiye'nin ilk kadın vinç operatörlerini sektöre kazandırdı. Puantörlük alanında da kadınlara fırsat eşitliği sunan MIP, kadın istihdam oranını arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Limana yapılan yatırımlar yanında toplumsal gelişime yönelik projeleriyle sektöründe fark oluşturan MIP, eğitimi öncelik görüyor. Mersin Uluslararası İlkokulu'nun yapımı, 'MIP Çocuk Müzik Okulu', 'Onarımı bizden okuması sizden' gibi eğitime yönelik çalışmaları yanında, sportif, sanatsal, kültürel alanlarda da Mersin'in ve Mersinlinin yanında olmaya özen gösteriyor. Sosyal sorumluğu kurum kültürünün bir parçası olarak benimseyen ve birlikte büyümenin önemine inanan MIP, bu tür çalışmalarının sayısını arttırarak sürdürülebilir kalkınmada lider olmak istiyor.

"Mersin'in kilit rolünü korumak için limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız"

Çalışmanın tamamlanması ile Mersin'in Doğu Akdeniz'e açılan stratejik kapı konumunun daha da güçleneceğini belirten MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, "MIP olarak, yüksek ihracat ve ithalat iş hacmi ile en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalışmaktayız. Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin'in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız. Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu alandaki faaliyetlerimizi artırmaya, daha çok insana yeni istihdam olanağı oluşturmaya kararlıyız" dedi.

Son dakika haberi... Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım
Son dakika haberi... Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım
Son dakika haberi... Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım
Son dakika haberi... Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım

Doğu Akdeniz, Türkiye, Yatırım, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Mersin Limanı'na 375 milyon dolarlık yatırım - Son Dakika Ekonomi


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