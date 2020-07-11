Son dakika haberi... MERSİN Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... MERSİN Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli yakalandıMERSİN'in Tarsus ilçesinde, mağazada unutulan ve içerisinde 130 bin lira değerinde altın olan çantayı poşete koyarak çalan şüpheli, yakalandı.

Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, mağazada unutulan ve içerisinde 130 bin lira değerinde altın olan çantayı poşete koyarak çalan şüpheli, yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, 130 bin lira değerindeki altınlarını bozdurmak için evden çıkan Ç.S.E. (29), kuyumcudan önce alışveriş yapmak üzere bir mağazaya uğradı. Alışveriş yaptıktan sonra çantayı kasada unuttuğunu fark eden Ç.S.E., bir süre sonra mağazaya geri döndü ancak çantasını bulamadı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası görüntüsünü incelediğinde, alışveriş yapan 2 kadının kasiyere para verdiği sırada tezgahtaki çantayı fark ettiğini, bir kişinin ise içindeki altınları gördükten sonra çantayı poşete koyarak mağazadan ayrıldığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, çantayı alarak kayıplara karışan şüphelinin, S.K. (46) olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen S.K.?, evini taşıdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçi altın dolu çanta ise sahibi Ç.S.E.?ye teslim edildi.

Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MERSİN Mağazada unutulan altın dolu çantayı çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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