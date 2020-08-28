MERSİN merkezli Kahramanmaraş ve Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüphelilerinin, 'Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem kadın yapılanmasına' yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca tespitleri yapılan ve mahrem kadın yapılanması içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanması için harekete geçildi. Mersin merkezli yürütülen operasyonda, Ankara ve Kahramanmaraş'ta da çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.