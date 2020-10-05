Son dakika haberi! Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" operasyonu: 7 tutuklama

Son dakika haberleri: Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Son dakika haberi! Mersin merkezli 3 ilde

Mersin merkezli 3 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin, Adana ve Diyarbakır'daki şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda, satışa hazır uyuşturucu madde ve bundan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mersin merkezli 3 ilde 'torbacı' operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika

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