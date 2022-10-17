Son dakika haberi: Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

17.10.2022 20:36

Son dakika haberler... Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in merkez Tarsus ilçesi ile Adana ve Yozgat'ta "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin, herhangi bir işte çalışmayan, düzenli bir geliri bulunmayan, düşük ücretli bir işte çalışıp yüksek miktarda kredi talebinde bulunan vatandaşlara belli ücret karşılığında kredi çektirdiklerini ve kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişiler adına kredi çekip hem bankaları hem de vatandaşları dolandırdıklarını belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.A, M.Ö, G.T, B.Ç, Ç.K, F.K, E.O, A.Ö, A.S, E.Ö.İ, A.B. ve İ.A. yakalandı.

Adreslerde, kredi kullandırılacak kişiler ile farklı kişilere ait çok sayıda kredi ve banka kartı, post cihazı, dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Yozgat, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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