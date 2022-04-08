Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

08.04.2022 11:34
Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Mart'ta Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de örgütle irtibatlı kişilere ve FETÖ üyeleri ile ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri ABD uyruklu 12 şüphelinin eylemleriyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takiple elde edilen deliller ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, ABD'li şüpheli M.M.A'nın İstanbul'da yaşadığı saptandı.

M.M.A'nın, Mersin'de yaşayan şüpheli M.Ş'ye "Hawala" adı verilen sistemle resmi kurumlarca kayıt altına alınamayacak şekilde 200 bin dolar gönderdiği tespit edildi.

M.Ş'nin bu parayı FETÖ'nün cezaevinde bulunan sözde üst düzey yöneticilerinin ailelerine, örgüt üyelerine ve FETÖ ile irtibatlı kişilere dağıttığı belirlendi.

Bu faaliyetlerin, örgüt üyelerinin FETÖ'ye bağlılığını arttırmak adına yapıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş, İ.A, O.A.G, V.K. ve B.U.K. tutuklandı, ABD'li M.M.A. ile diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı
Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı
Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı
Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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