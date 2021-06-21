Son dakika haberi... MERSİN PARAMOTORCULARDAN GÖRSEL ŞÖLEN - Son Dakika

MERSİN'in Anamur ilçesinde paramotor pilotları gerçekleştirdikleri uçuşlar hem görsel bir şölen oluşturdu, hem de heyecanlı dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Anamur ilçesinde faaliyet gösteren Havacılık Eskrim Spor Kulübü paramotor pilotları ve misafir pilotlar ilçe sahilinde havadan uçuş gerçekleştirdi. Uçuş, Ünüselek sahili, Mamure Kalesi, Azıtepesi üzerinde yapılırken, sahil kenarındaki palmiye ve okaliptüs ağaçlarının manzarası ile görsel bir şölen oluşturdu. Kumsalda güneşlenen tatilciler bir anda üzerlerinden geçen paramotorları görünce önce heyecanlandı, sonra ellerine aldıkları cep telefonları ile o anı ölümsüzleştirmek için tuşlara bastı. Sahilde çok alçaktan uçan pilotları aşağıda fotoğraf ve video çeken tatilcilere el sallayarak selam vermeyi ihmal etmedi. Yer yer alçalıp yükselerek uçuşlarını sürdüren pilotların bu hareketler, nefesleri kesti. Misafir Pilot Salim Şahan, bu yıl havanın Türkiye genelinde dengesiz bir seyir izlediğini belirterek, "Türkiye genelinde bu hafta meteoroloji çok müsait değil. Bugün sabahta rüzgar sıfıra yakındı ama kalktıktan 45 dakika sonra beklemediğimiz kadar hızlı arttı rüzgar. Çok keyifli bir uçuş vermiyordu. Bizde, 45 dakika uçuştan sonra indik. Ama yine de güzeldi" dedi.

Rüzgarın son zamanlarda Anamur sahillerinde sert darbelere maruz olabileceğini kaydeden Anamur Havacılık ve Eskrim Spor Kulübü Paramotor Pilot Hali İbrahim Er de, "Aynı zamanda halkımıza görsel bir şov, insanlara bunu sergilemek, sporla tanıştırmak, topluma bunu anlatıp tanıtmak, çokta hoşumuza gidiyor. Bu keyfi herkesin yaşamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kendilerinin bu konuda ciddi bir adım attıklarını kaydeden Kulüp Başkanı Halil Ünlüselek ise bölgede havacılık sporunun geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Ünlüselek, "Biz bir adım attık. Bu spor alanlarının devamının gelmesini, buranın bir havacılık turizmine katkıda bulunarak havacılıkla ilgili birçok adımın atılmasını diğer arkadaşlarında bize destek olmasını gönülden istiyorum. İnşallah iyi bir adımla iyi bir yere gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pilotların bölgede havacılık turizminin gelişmesi için önerilerini dile getirmeleri hem paramotor uçuşları hem de yamaç paraşütünün sahil turizmine saplayacağı katkı bakımından büyük önem arz ediyor. Anamur'da Azıtepesi, Anamuryum üzeri ve Anıtlı yamaç paraşütü ve sahil paramotor kalkış alanları olmak üzere 4 yerden uçuşlar gerçekleştirilebiliyor.