Üye Girişi
Son dakika haberi: Mersin polisinin delil avcıları suçluların bulunmasında etkin rol oynuyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Mersin polisinin delil avcıları suçluların bulunmasında etkin rol oynuyor

28.01.2022 11:12
Son dakika haberi: Mersin polisinin delil avcıları suçluların bulunmasında etkin rol oynuyor

Son dakika gündem haberi: Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden toplanan deliller üzerinde elde ettikleri parmak iziyle terör ve diğer suçları aydınlatıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden toplanan deliller üzerinde elde ettikleri parmak iziyle terör ve diğer suçları aydınlatıyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte meydana gelen olayların ardından topladığı materyal, yetkili makamlarca inceleme talep edilmesi durumunda "delil" adı altında laboratuvara getiriliyor.

Deliller, ilk olarak ayırt edici özelliklerine göre fotoğraflanıyor. Daha sonra yüzey tiplerine göre ipuçları ayrıştırılıyor, çeşitli ışık kaynakları aracılığıyla bulgular taranıyor.

Delil üzerinde uygulanacak parmak izi yöntemini seçen görevliler, objeler üzerinde görünen izleri kayıt altına alıyor.

"Karanlık Oda" görünmez izleri ortaya çıkarıyor

"Delil avcıları" için en zorlu süreç, görünmez parmak izleri üzerinde yaptıkları çalışmalar sırasında başlıyor. Bu aşamada dikkatle "iz süren" personel, kimyasal çalışma alanına alınan materyal üzerindeki görünmez parmak izlerinin görünür hale gelmesini sağlıyor.

Deliller, kimyasal çalışmaların sonuç vermemesi durumunda "Karanlık Oda" diye tabir edilen bölüme alınıyor. Burada çeşitli dalga boylarındaki ışık kaynaklarıyla izler görünür hale getiriliyor. Tespiti yapılan parmak izleri fotoğraflanıyor, sistem üzerinden taranarak şüpheliye ulaşılıyor.

Hem kimyasal çalışma alanında hem de "Karanlık Oda"da görünmeyen parmak izlerini ortaya çıkaran ekipler, adalete giden yola ışık tutuyor.

Geniş kapsamlı çalışmalarla suçluların yakalanmasında etkin rol oynayan görevliler, başta terör saldırıları olmak üzere cinayet, yaralama, tecavüz, hırsızlık ve kundaklama gibi olayları aydınlatıyor.

"Parmak izlerini görünür hale getirmekteyiz"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kemal Arda, Parmak İzi Geliştirme Laboratuvar Büro Amirliği bünyesindeki çalışmaları, AA muhabirine anlattı.

Laboratuvarda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Arda, "Olay yeri inceleme ekiplerimizce veya soruşturmacı birimlerimizce gönderilen deliller üzerinden fiziksel, kimyasal, optik yöntemler kullanılarak latent (belirti göstermeyen) dediğimiz yani görünmez parmak izlerini görünür hale getirmekteyiz." dedi.

Arda, hukuksal sorunların çözümü aşamasında parmak izi yönteminin büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir hukuksal sorunu çözmede, suç ve failler arasında nedensellik bağı kurarak suçun aydınlatılması, suçlunun kimliğinin tespit edilmesinde parmak izi en hızlı yöntem diyebiliriz. Çözülen her olayın mağduriyetinin giderilmesi, adaletin etkinliği ve hızının arttırılması bakımından son derece önem arz etmekte. Diğer önemli husus da vatandaşın devlete güven duygusunu arttırmakta."

Son teknolojik cihazlar ve teknik yöntemler kullandıklarını vurgulayan Arda, delillerin toplanma süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Önce deliller tutanakla teslim alınır. Mühürler tutanakla açılır. Fotoğrafları çekilir. Ayırt edici özellikleri varsa bunlar fotoğraflanır. Delil yüzey tiplerine göre ayrıştırılır. Değişik dalga boyu ışık kaynakları kullanılarak taraması yapılır. Uygulanacak parmak izi yöntemleri seçilir. Tespit edilen izler işaretlenir, numaralanır ve fotoğraflanır. Ekspertiz raporu hazırlanır. Sonrasında izler değerlendirilir. Bulgular delil muhafaza işlemleri için teslim edilir."

Arda, suç ve suçlarla mücadele kapsamında kaydeden hızlı gelişmeler sayesinde bulgular üzerine farklı suç incelemeleri yapabildiklerine dikkati çekerek, biyolojik ve kimyasal izler ile verileri inceleyebildiklerini kaydetti.

Geçen yıl 1474 olay aydınlatıldı

Parmak izi üzerinde yürütülen çalışmalarla her yıl çok sayıda suçun aydınlatıldığının altını çizen Arda, "2021'de laboratuvarımıza 3 bin 600 olay intikal etti. 135 bin civarında bulguyu inceledik. 1474 olayı aydınlattık. Bu aydınlattığımız olaylardan da 1705 şahsa ulaştık" ifadesini kullandı.

Arda, parmak izi incelemelerinin terör olaylarının aydınlatılmasında büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Özellikle bomba, terör amaçlı molotofkokteyli atma, yine bombalı saldırılar, araç kundaklama gibi olayların geriye dönük veya hemen sonrasında olayların aydınlatılmasında, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüzün katkıları var. 2021'de Mersin'de 141 terör olayı aydınlatılmış, bu olayların failli 141 şahıs çalışmalarımızdan dolayı yakalanmıştır." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kimyasal, Mersin, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Mersin polisinin delil avcıları suçluların bulunmasında etkin rol oynuyor - Son Dakika


Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Drej Ali ilk kez konuştu: Ben değil, aynı adı taşıdığımız yeğenim aranıyor Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Drej Ali ilk kez konuştu: Ben değil, aynı adı taşıdığımız yeğenim aranıyor         
11:38
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak         
11:33
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak Araç sahipleri dikkat! MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak         
10:34
2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri         
10:18
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09

Son Dakika Haberleri
11:33 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Eğer Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak
11:32 Çay ocağında sergilenip tüm Türkiye'ye satılıyor! Aralarında 10 bin dolarlık tespih bile var
11:25 İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki: Sayın Bakan sen MOBESE için mi İstanbul'a geldin?
11:21 Kar yağışı İstanbullunun mutfağını vurdu! Rekor artış salatalıkta
11:19 Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada
11:17 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti
11:16 Drej Ali: Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları olan yeğenlerimle 20 yıldır görüşmüyorum!
11:06 Aşk kısa sürdü! Hande Doğandemir ve Onur Tuna ayrıldı
11:04 Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu
11:00 Son Dakika! MİT'ten nokta operasyonu: Terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf öldürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 11:54:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Mersin polisinin delil avcıları suçluların bulunmasında etkin rol oynuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement