Son dakika haberi: Mersin polisinin delil avcıları suçluların bulunmasında etkin rol oynuyor - Son Dakika

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden toplanan deliller üzerinde elde ettikleri parmak iziyle terör ve diğer suçları aydınlatıyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte meydana gelen olayların ardından topladığı materyal, yetkili makamlarca inceleme talep edilmesi durumunda "delil" adı altında laboratuvara getiriliyor.

Deliller, ilk olarak ayırt edici özelliklerine göre fotoğraflanıyor. Daha sonra yüzey tiplerine göre ipuçları ayrıştırılıyor, çeşitli ışık kaynakları aracılığıyla bulgular taranıyor.

Delil üzerinde uygulanacak parmak izi yöntemini seçen görevliler, objeler üzerinde görünen izleri kayıt altına alıyor.

"Karanlık Oda" görünmez izleri ortaya çıkarıyor

"Delil avcıları" için en zorlu süreç, görünmez parmak izleri üzerinde yaptıkları çalışmalar sırasında başlıyor. Bu aşamada dikkatle "iz süren" personel, kimyasal çalışma alanına alınan materyal üzerindeki görünmez parmak izlerinin görünür hale gelmesini sağlıyor.

Deliller, kimyasal çalışmaların sonuç vermemesi durumunda "Karanlık Oda" diye tabir edilen bölüme alınıyor. Burada çeşitli dalga boylarındaki ışık kaynaklarıyla izler görünür hale getiriliyor. Tespiti yapılan parmak izleri fotoğraflanıyor, sistem üzerinden taranarak şüpheliye ulaşılıyor.

Hem kimyasal çalışma alanında hem de "Karanlık Oda"da görünmeyen parmak izlerini ortaya çıkaran ekipler, adalete giden yola ışık tutuyor.

Geniş kapsamlı çalışmalarla suçluların yakalanmasında etkin rol oynayan görevliler, başta terör saldırıları olmak üzere cinayet, yaralama, tecavüz, hırsızlık ve kundaklama gibi olayları aydınlatıyor.

"Parmak izlerini görünür hale getirmekteyiz"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Kemal Arda, Parmak İzi Geliştirme Laboratuvar Büro Amirliği bünyesindeki çalışmaları, AA muhabirine anlattı.

Laboratuvarda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Arda, "Olay yeri inceleme ekiplerimizce veya soruşturmacı birimlerimizce gönderilen deliller üzerinden fiziksel, kimyasal, optik yöntemler kullanılarak latent (belirti göstermeyen) dediğimiz yani görünmez parmak izlerini görünür hale getirmekteyiz." dedi.

Arda, hukuksal sorunların çözümü aşamasında parmak izi yönteminin büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir hukuksal sorunu çözmede, suç ve failler arasında nedensellik bağı kurarak suçun aydınlatılması, suçlunun kimliğinin tespit edilmesinde parmak izi en hızlı yöntem diyebiliriz. Çözülen her olayın mağduriyetinin giderilmesi, adaletin etkinliği ve hızının arttırılması bakımından son derece önem arz etmekte. Diğer önemli husus da vatandaşın devlete güven duygusunu arttırmakta."

Son teknolojik cihazlar ve teknik yöntemler kullandıklarını vurgulayan Arda, delillerin toplanma süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Önce deliller tutanakla teslim alınır. Mühürler tutanakla açılır. Fotoğrafları çekilir. Ayırt edici özellikleri varsa bunlar fotoğraflanır. Delil yüzey tiplerine göre ayrıştırılır. Değişik dalga boyu ışık kaynakları kullanılarak taraması yapılır. Uygulanacak parmak izi yöntemleri seçilir. Tespit edilen izler işaretlenir, numaralanır ve fotoğraflanır. Ekspertiz raporu hazırlanır. Sonrasında izler değerlendirilir. Bulgular delil muhafaza işlemleri için teslim edilir."

Arda, suç ve suçlarla mücadele kapsamında kaydeden hızlı gelişmeler sayesinde bulgular üzerine farklı suç incelemeleri yapabildiklerine dikkati çekerek, biyolojik ve kimyasal izler ile verileri inceleyebildiklerini kaydetti.

Geçen yıl 1474 olay aydınlatıldı

Parmak izi üzerinde yürütülen çalışmalarla her yıl çok sayıda suçun aydınlatıldığının altını çizen Arda, "2021'de laboratuvarımıza 3 bin 600 olay intikal etti. 135 bin civarında bulguyu inceledik. 1474 olayı aydınlattık. Bu aydınlattığımız olaylardan da 1705 şahsa ulaştık" ifadesini kullandı.

Arda, parmak izi incelemelerinin terör olaylarının aydınlatılmasında büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Özellikle bomba, terör amaçlı molotofkokteyli atma, yine bombalı saldırılar, araç kundaklama gibi olayların geriye dönük veya hemen sonrasında olayların aydınlatılmasında, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüzün katkıları var. 2021'de Mersin'de 141 terör olayı aydınlatılmış, bu olayların failli 141 şahıs çalışmalarımızdan dolayı yakalanmıştır." diye konuştu.