Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılamanın önemine dikkati çekmek amacıyla çeşitli meslek grubu jargonlarının yer aldığı afişler hazırlattı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre kargo çalışanları, kuryeler, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına başlanmasına ilişkin afişler tasarlandı.

Afişlere, aşılamaya dahil edilen meslek gruplarının jargonları yerleştirildi.

Aşılamanın önemine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan afişlerde, "Müvekkil ararsa 'Aşıya gitti' dersiniz. Yaş sınırlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil edildi.", "Kaptanımız, aşı molası verdi. Şehir içi ve şehirler arası ulaşım çalışanları aşıları başladı.", "D kapısında inecek var. Taksi ve dolmuş esnafı aşılaması başladı.", "Kargo takip numarası, aşıda 182. Kargo çalışanı ve kuryelerin aşılarına başlandı." ve "Bu sefer aşıya gidiyoruz. Taksi ve dolmuş esnafı aşılaması başladı." gibi ifadelere yer verildi.