Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin ve Hatay'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 aylık çalışmasıyla kimlikleri belirlenen 10 kişi, Mersin ve Hatay'daki çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda iki el yapımı ve bir yabancı menşeili tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.