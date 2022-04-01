Son dakika haber! SİLAH TİCARETİ OPERASYONU, 8 GÖZALTI - Son Dakika

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MERSİN merkezli 2 ilde yapılan operasyonunda, silah ticareti yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlüğünce, silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Mersin ve Konya'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.Ç.G., M.M., S.G., A.K., E.Ş., İ.I., F.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 kaleşnikof fişeği, 119 tabanca fişeği ile 4 tarihi eser sikke ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)