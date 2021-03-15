Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "mavi" kategoride yer alan Van'da salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, AVM'lerde temizlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Esnaf ve kent sakinlerine maske, mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin uyarılarda bulunan ekipler, denetimlerin devam edeceğini belirtti.