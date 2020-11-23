Son dakika haberi | Mert Günok Manchester deplasmanına götürüldü. TFF'nin Covid-19 protokolleri değişecek mi? - Son Dakika

Son dakika haberi | Mert Günok Manchester deplasmanına götürüldü. TFF'nin Covid-19 protokolleri değişecek mi?

23.11.2020 15:40
Son dakika haberi | Mert Günok Manchester deplasmanına götürüldü. TFF'nin Covid-19 protokolleri değişecek mi?, System.String[]

Son dakika haber: Son 4 testi negatif çıkan Mert Günok, Manchester United maçında sahada, Denizlispor maçında olabilicek mi ?Kulüplerden "14 gün" tepkisiUğur DEMİRKIRDI, - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) protokolleri konusunda kulüpler şikayetçi, oyuncular mağdur durumda.

Son 4 testi negatif çıkan Mert Günok, Manchester United maçında sahada, Denizlispor maçında olabilicek mi ?

Kulüplerden "14 gün" tepkisi

Uğur DEMİRKIRDI, - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) protokolleri konusunda kulüpler şikayetçi, oyuncular mağdur durumda.

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Başakşehir'in deneyimli kalecisi Mert Günok'un bir gün sonra yaptırdığı test negatife döndü. Hem hastanede, hem kulübün yaptırdığı hem de sağlık ekibinin yaptığı son 4 testin 4'ü de negatif sonuçlandı. Protokoller nedeniyle İstanbul Başakşehir'in deplasmanda oynadığı Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyen Mert Günok'un testlerinin negatif çıkması sonrasında İstanbul ekibi, UEFA'ya başvuruda bulundu.MANCHESTER UNITED MAÇINDA SAHADA, DENİZLİSPOR MAÇINDA YOKTuruncu lacivertlilerin yarın Manchester United ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4'üncü hafta karşılaşması için UEFA'ya yazı gönderen Başakşehir Kulübü, bu başvurunun karşılığını aldı. Son 4 testi negatif çıkan ve bu konuda ehil olan laboratuvar sonucunu dikkate alan UEFA, Mert Günok'un Manchester United müsabakasında oynamasının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtmesi üzerine gözler TFF'ye çevrildi. TFF'nin bu konuda bir kural değişikliği yapıp yapmayacağı konusunda herhangi bir gelişme yaşanmazken, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United müsabakasında oynayacak olan Mert Günok, TFF'nin mevcut protokollerinden dolayı takımının hafta sonu oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek mi ? Şimdi bu sorunun cevabı aranıyor."14 GÜNDEN 10 GÜNE DÜŞÜRÜLSÜN"Süper Lig'de 53 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle forma giyemediği 9'uncu hafta maçları sonrasında kulüpler ve oyuncular, TFF'nin mevcut Covid-19 protokolleri nedeniyle mağdur oldu. Bu 53 futbolcunun bir bölümünün testinin negatife dönmesi ancak TFF'nin 14 gün kuralı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalması kulüplerin elini bağlarken, kulüpler ise Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun karantina süresini 14 günden 10 güne düşürdüğünü ve TFF'nin de bunu uygulaması gerektiği konusunda hemfikir.

ŞENOL GÜNEŞ: "Yetkililerin alacağı kararlar federasyonu aşabiliyor"

Bu konuda fikri sorulan A Milli Futbol Takımı Teknik direktörü Şenoıl Güneş; "Şu anda flu bir dönem yaşıyoruz. Geçen sene de toplantılara katıldım, o zaman oynanmasından yanaydım. Ama Allah'a şükür sezon bitirildi. Ama şu andaki durum federasyonu da aşar, bilim kurulu var, sağlık kurulu var. Mesela geçende yaşadığımız durum, kamp dönemi oldukça zor geçti. Ben çok titiz birisiyim bir kere. Bana sorarsanız öncelikle herkesin sağlığı önemli sonra da oyun. Sağlıktan önemli bir şey yoktur. Ama tabii ki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de işin içinde şu anda. Yetkililerin alacağı kararlar federasyonu aşabiliyor. Mesela saha içinde oyuncunun pozitif çıkma durumu var. Bunu yaşadık Vida konusunda. Sonra bunun bir de saha içindeki diğer kişilere yansıması var." açıklamasında bulundu.


Son dakika haberi | Mert Günok Manchester deplasmanına götürüldü. TFF'nin Covid-19 protokolleri değişecek mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Mert Günok, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Mert Günok Manchester deplasmanına götürüldü. TFF'nin Covid-19 protokolleri değişecek mi? - Son Dakika Spor


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