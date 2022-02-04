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Son dakika haberi... Mert'in öldüğü 'çikolata kapağı' davasında gıda kontrolörü: Hijyen denetimi yaptık - Son Dakika

Son dakika haberi... Mert'in öldüğü 'çikolata kapağı' davasında gıda kontrolörü: Hijyen denetimi yaptık

04.02.2022 16:34
Son dakika haberi... Mert'in öldüğü 'çikolata kapağı' davasında gıda kontrolörü: Hijyen denetimi yaptık

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili davada tutuksuz 8 sanıktan gıda kontrolörü Fatma Şahin, kantinde hijyen yönünden denetim yaptıklarını söyledi.

ANKARA'da, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili davada tutuksuz 8 sanıktan gıda kontrolörü Fatma Şahin, kantinde hijyen yönünden denetim yaptıklarını söyledi.

Keçiören'deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

'OKULA HAYATIMDA İLK DEFA GİTTİM'Davanın bugün görülen duruşmasına; Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gıda kontrolörleri olan tutuksuz sanıklar Fatma Şahin ve Koray Hozantaş ile taraf avukatları katıldı.  Koray Hozantaş, olayın gerçekleştiği okula hayatında ilk defa gittiğini ve okulda ürünleri hijyen noktasında inceleyip, kontrol görevini yaptığını söyledi.Fatma Şahin de kantinde hijyen yönünden denetim yaptıklarını belirterek, olaydan 2 ay sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 81 il müdürlüğüne tedbir sorumluluğuna ilişkin yazı gönderildiğini, yetki alanları dışında satışı uygun olmayan ürünlere rastlanılması halinde ilgili milli eğitim müdürlüğüne bildirmelerinin istendiğini kaydetti.Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Son dakika haberi... Mert'in öldüğü 'çikolata kapağı' davasında gıda kontrolörü: Hijyen denetimi yaptık
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Asliye Ceza Mahkemesi, Fatma Şahin, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mert'in öldüğü 'çikolata kapağı' davasında gıda kontrolörü: Hijyen denetimi yaptık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mert'in öldüğü 'çikolata kapağı' davasında gıda kontrolörü: Hijyen denetimi yaptık - Son Dakika
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