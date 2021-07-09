SPOR Meryem Bekmez, Avrupa'nın zirvesinden inmiyor

Atletizmde yürüyüş dalında yıldız milli atlet Meryem Bekmez, Avrupa Şampiyonaları'nda yaptığı madalya koleksiyonuna yeni bir altın ekledi. 20 yaşındaki Bekmez, Estonya'nın başkenti Tallinn'de Avrupa U23 şampiyonluğunu kazandı.

Tallinn'in ev sahipliği yaptığı Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda üç adımda milli atlet Tuğba Danışmaz'ın altın madalyasından iki saat sonra Meryem Bekmez de 20 kilometre yürüyüşte adını şampiyonluğa yazdırdı. Yürüyüşün Türkiye rekortmeni Bekmez, Tokyo Olimpiyatları'na gitmeden önceki son yarışında rahatça birinciliğe giderken, 1: 33: 08'lik derece yaptı. Yarışın başından itibaren farkı açarak ilerleyen Meryem, finişte ikinci olan Fransız Pauline Stey'in 1 dakika 39 saniye önünde yer aldı.

İki yıl öncesinin Avrupa U23 şampiyonu Ayşe Tekdal ise 12 kilometre ikinci sırada gittiği yarışta son beş kilometrede temposunu yitirdi. Tekdal, sona doğru yeniden atak yaptı ancak 1: 37: 43 ile yarışı beşinci sırada noktaladı. Olimpiyatlara gidecek bir başka yürüyüşçü olan Evin Demir ise 1: 39: 10 yürüyerek müsabakayı altıncl sırada noktaladı.

2016'da Tiflis'te U18, 2019'da Boras'ta U20 Avrupa şampiyonu olan Meryem Bekmez, U23'ü de kazanarak üç yaş grubunda da kıta şampiyonluğu elde eden ilk kadın atlet oldu. Aynı başarıya Meryem'den iki saat önce erkeklerde Ukraynalı çekiççi Mykhaylo Kokhan da ulaştı.

Kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışında iki yıl öncesinin şampiyonu Ayşe Tekdal, yarışın 10 kilometresini ikinci sırada geçmesine rağmen, müsabakayı beşinci olarak bitirdi. Ayşe, finişe 1: 37: 43 ile beşinci sırada gelirken, Evin Demir de 1: 39: 10 ile altıncı oldu.