Son dakika haberi! Merzifon'da "İtfaiye Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Merzifon'da "İtfaiye Haftası" etkinlikleri düzenlendi

Son dakika habere göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri, çelenk sunma töreniyle başladı.

Son dakika haberi! Merzifon'da

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İtfaiye Haftası etkinlikleri, çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Aydıner, törenin ardından yaptığı konuşmada, itfaiyeciliğin birçok riski beraberinde taşıyan zor, meşakkatli ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Kendi yaşamını riske atarak alevlerin içine dalan, canlarını hiçe sayan, çocuk kurtaran, insanları mutlu eden kahraman itfaiyecilerin bütün risklere rağmen kuruluş amacını karşılıksız yardım anlayışından aldığını anlatan Aydıner, şunları kaydetti:

"İtfaiyeciler tüm canlıların koşarak uzaklaştığı yere koşarak gidenlerdir. Çünkü itfaiyecilik, ateşten gömlek giyenlerin mesleğidir. Bir şehrin itfaiyesi ne kadar iyi olursa olsun, itfaiyenin başarısı, halkımızın aldığı yangın güvenlik önlemlerine ve yangından korunma konusundaki bilgi seviyesine bağlıdır. İtfaiye teşkilatımızın altyapısı, donanımı ve organizasyonu gün geçtikçe bizlere daha da huzur ve güven vermektedir. Her geçen gün teşkilat mensupları olarak daha eğitimli, daha bilinçli, daha donanımlı bir hale gelirken aynı zamanda araç gereç ve bunların teknolojik olarak çağın gerekleri taşıması adına büyük bir çaba göstermekteyiz."

İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, itfaiye filosuna yeni kazandırılan 2 araç ile itfaiye malzemeleri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara tanıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Merzifon, İtfaiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Merzifon'da 'İtfaiye Haftası' etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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