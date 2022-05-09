Amasya'nın Merzifon ilçesinde, park halindeki motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gazimahbup Mahallesi Remzi Özkanca Caddesi'nde, Suriye uyruklu Sami A'ya ait park halindeki 05 MA 0136 plakalı motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Merzifon'da park halindeki motosiklet yangın sonucu kullanılamaz hale geldi - Son Dakika