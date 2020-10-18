Son dakika haberi... Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.10.2020 18:01
Son dakika haberi... Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meray uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada poşetlenmiş 1 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis ekiplerince araçta bulunan T.C. (48) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Merzifon, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Merzifon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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