Son dakika haberi: Merzifon polisinin özel yardımcısı "Trafik Ali" - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "Trafik Ali" olarak tanınan 41 yaşındaki zihinsel engelli Ali Aktaş, ilçede trafiğin rahat bir şekilde akması için polislerle mesai yapıyor.

İlçede herkesin "Trafik Ali" olarak bildiği Aktaş, çok uzun yıllardır her sabah tıraşını oluyor, takım elbisesini giyiyor, polis şapkasını takıyor, ilçenin işlek sokak ve caddelerinde trafik akışına yardımcı oluyor.

Her gün kilometrelerce yol yürüyen "Trafik Ali", polislerle beraber denetimlere katılıyor, sürücülerin park etmesine yardımcı oluyor, kavşaklarda ve yaya geçitlerinde araçların kontrollü geçişini sağlayarak yayaların güvenli bir şekilde geçmesine yardım ediyor.

İlçe halkının sevgisini ve saygısını kazanan "Trafik Ali", polis memurları tarafından da çok seviliyor, polisler Aktaş'a mesai arkadaşları gibi davranıyor ve değer veriyor.

-"Biz onunla gurur duyuyoruz"

Aktaş'ın babası Kazım Aktaş, AA muhabirine, oğlunun bir yaşında ateşli hastalık geçirerek engelli hale geldiğini söyledi.

Ali'nin güler yüzlü, hayırsever bir kişi olduğunu ve herkese yardım etmeye çalıştığını anlatan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ali'nin asık suratlı olduğu hiç görmedim ben, o yüzden insanlar çok sever ve saygı duyar. Çarşıda, pazarda, kavşaklarda gönüllü trafik polisliği yapar. Devamlı polislerle iç içedir, Merzifon'da tanımayan kişi yoktur. Vatandaşların, mülki amirlerin hepsi tanır ve çok severler. Biz onunla gurur duyuyoruz, Ali bize Allah'ın bir lütfu, onun engelli olmasını biz de istemedik kendi de istemedi ancak onun bize hiçbir yükü yok evlat olarak, çok memnunuz."

Vatandaşlardan Osman Uzun, 10 yıldır Trafik Ali'yi tanıdığını ve çok sevdiğini ifade ederek, "Ali çok efendi bir kişilik, elinden geldiğince burada yayaların güvenli karşıya geçmesini sağlar, bir trafik polisi gibi görev yapar. Bütün şoförlere yardım etmeye çalışır, herkes onu çok sever. Kimseye zararı yoktur, biz onu çok seviyoruz, bütün Merzifon halkı onu tanır ve çok sever." diye konuştu.