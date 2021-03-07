Son Dakika | MESKİ'den evsel katı atık bedeline ilişkin açıklama
07.03.2021 12:40
Son dakika haber: Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, su faturalarına ayrı bir bölüm olarak ilave edilecek evsel katı atık bedelinin, su ücretlerinde herhangi bir artışa neden olmayacağını bildirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, su faturalarına ayrı bir bölüm olarak ilave edilecek evsel katı atık bedelinin, su ücretlerinde herhangi bir artışa neden olmayacağını bildirdi.
MESKİ'den yapılan açıklamada, evsel katı atık bedelinin tahakkuk ve tahsilatının su faturaları aracılığıyla yapılacağı belirtildi.
Su faturalarına ayrı bir bölüm olarak ilave edilecek söz konusu uygulamanın, mart ayı itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, "İlçe belediyelerince talep edilen evsel katı atık bedelleri, mart ayından itibaren su faturaları aracılığıyla tahsil edilecek ve bedelin tamamı ilgili ilçe belediyesine aktarılacaktır. Su ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Uzun kovalamaca sonra yakalanan hırsızın çaldığı eşyalarla kendi evini döşediği ortaya çıktı Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu