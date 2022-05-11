Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda - Son Dakika
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Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda

11.05.2022 21:33
Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda

Gelen son dakika haberlerine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin cenazesi meslektaşlarının gözyaşları arasında İstişari...

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülen Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri ve ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin cenazesi meslektaşlarının gözyaşları arasında İstişari Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ebu Akile'nin naaşı öğle saatlerinden sonra güvenlik güçleri eşliğinde Filistinli sağlık kurumlarına ait bir ambulansla Ramallah'taki Al Jazeera ofisine getirildi.

Filistin'den onlarca gazeteci, sabah saatlerinden itibaren çok sayıda resmi yetkiliyle birlikte Al Jazeera'nın Ramallah'taki ofisine akın etti.

Gazeteciler, Ebu Akile'ye gözyaşları içinde veda ettikten sonra naaşını omuzlarda taşıyarak, olayın sorumlularına karşı öfkeli sloganlar attı.

Meslektaşlarının vedasının ardından Ebu Akile'nin naaşı işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan İstişari Hastanesine götürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.

Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda
Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda
Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda
Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda
Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda

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Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı Al Jazeera muhabirinin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu İsrail askerleri kadın gazeteciyi öldürdü: Şirin Ebu Akile, Al-Jazeera'ye çalışıyordu

Al Jazeera, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Meslektaşlarından öldürülen Ebu Akile'ye veda - Son Dakika


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