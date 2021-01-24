Mesut Özil antrenmanda yer aldı - Son Dakika

- Mesut Özil antrenmanda yer aldı

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL - Fenerbahçe'de yarın oynanacak olan Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanırken, yeni transfer Mesut Özil takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'de yarın evinde Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları akşam saat 18.00'de yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman daha sonra 5'e 2 top kapma istasyon antrenmanıyla devam etti. İdmanın basına açık olan bölünü bu şekilde tamamlanırken, Mesut Özil takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.