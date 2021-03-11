Memişoğlu cinayetinden açıklamalar geldi - Son Dakika

Memişoğlu cinayetinden açıklamalar geldi
11.03.2021 10:26
Memişoğlu cinayetinden açıklamalar geldi. Çekmeköy'de yaşanan cinayette Salih Memişoğlu öldürüldü 1 kişi yaranılandı. 5 kişi ise gözaltında.
Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'un öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili aralarında Mustafa Ö.'nün de bulunduğu 5 kişi gözaltına aldı.
Çekmeköy'de, bulunan bir hayvanat bahçesinde, metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen Mustafa Ö. gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kaçan şüpheliye yardım ettiği ileri sürülen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayda kullanılan silahta ele geçirildi. - İSTANBUL
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