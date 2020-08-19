Son dakika haberi... Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde aniden görülen ışık huzmesinin hemen sonrasında, sazlık alanda yangın çıkması meteor (gök taşı) düşmesi ihtimalini akıllara getirdi. Sosyal medyada olayla ilgili görüntüler paylaşılırken, köylüler ise yangın çıkan alana akın ederek büyük mıknatıslarla göktaşı aramaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, daha önce meteor sonrası yangına rastlanmadığını ancak yine de mümkün olduğunu ifade ederek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Salihli'nin kırsal Pazarköy Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında gökyüzünde aniden beliren ışık hüzmesi paniğe neden oldu. Olaydan hemen sonra Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıkması ise meteor düşmesi ihtimalini akıllara getirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu öne sürülen ışık huzmesi, köylülerin yangın çıkan alana akın etmesine sebep oldu. Yangının söndürülmesinin hemen ardından bölgeye giden vatandaşlar ellerinde büyük mıknatıslarla gök taşı aramaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, daha önce meteor sonrası yangına rastlanmadığını ancak yine de mümkün olduğunu ifade ederek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.