Son dakika haberi... Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar - Son Dakika

Son dakika haberi... Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar

Gelen son dakika haberlerine göre MANİSA'nın Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde aniden görülen ışık huzmesinin hemen sonrasında, sazlık alanda yangın çıkması meteor (gök taşı) düşmesi ihtimalini akıllara getirdi.

Son dakika haberi... Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde aniden görülen ışık huzmesinin hemen sonrasında, sazlık alanda yangın çıkması meteor (gök taşı) düşmesi ihtimalini akıllara getirdi. Sosyal medyada olayla ilgili görüntüler paylaşılırken, köylüler ise yangın çıkan alana akın ederek büyük mıknatıslarla göktaşı aramaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, daha önce meteor sonrası yangına rastlanmadığını ancak yine de mümkün olduğunu ifade ederek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Salihli'nin kırsal Pazarköy Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında gökyüzünde aniden beliren ışık hüzmesi paniğe neden oldu. Olaydan hemen sonra Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıkması ise meteor düşmesi ihtimalini akıllara getirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor olduğu öne sürülen ışık huzmesi, köylülerin yangın çıkan alana akın etmesine sebep oldu. Yangının söndürülmesinin hemen ardından bölgeye giden vatandaşlar ellerinde büyük mıknatıslarla gök taşı aramaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan ise, daha önce meteor sonrası yangına rastlanmadığını ancak yine de mümkün olduğunu ifade ederek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'BURAYI TALAN ETMELERİNE GEREK YOK'Bu olayın üzerine temasları yoğunlaştırdığını ifade eden Doç. Dr. Ozan Ünsalan, "Bölgeye geldiğimizde yanık bir araziyle karşılaştık. Buradaki vatandaşlara herhangi bir patlama sesi duyup duymadıklarını sorduk. Bu patlama sesi aynı zamanda parçalanmaya işaret edebiliyor. Eğer patlama olsaydı, parçaların yere düşüp araziyi yakma ihtimali de olurdu. Dünya çapında bir meteorun düşüp de yangın çıkarma olasılığı son derece düşük. Esasında böyle bir veri yok. Ancak bu olmayacak demek değildir. Bu yangın, yüksek sıcaklık ve şok etkisiyle gerçekleşmiş olabilir. Burada yaptığım bireysel gözlemlere göre, bazı sazlıklarda eğilme var. Şiddetli rüzgar dolayısıyla değilse, bu şok etkisini gösteriyor olabilir. Bunu tespit edebilmek için çalışmalarımız sürüyor. Burada gök taşı arayan vatandaşlar var. Buraya gelmelerine gerek yok. Patlama etkisiyle dağılma söz konusu olmadığını biliyoruz. Buraya gelmelerine, burayı talan etmelerine ve zamanlarını harcamaları anlamsız. Fiyatıyla ilgili 'Gök taşının gramı en azından 500 milyar dolar eder. Belki de paha biçilemez' şeklinde söylentiler var. Bir astreoid kuşağından bir parça geliyor, atmosferden geliyor ve bir bölgeye düşüyor. Aslında fiyatı yok ama illa fiyat biçmek istiyorlarsa gramı 500 milyar dolar eder" diye konuştu.'AKIN ETTİLER, İLGİ ALANI OLDU'Pazarköy Muhtarı Ercivan Konuk de "Dün akşam köy meydanında otururken bir anda parlaklık gördük. Önce, şimşek olduğunu sandık. Ancak, hava açık olduğu daha sonra şimşek olamayacağını düşündük. 3 dakika sonra ise yangın ihbarını aldık. Durumu itfaiyeye bildirdim. Turgutlu ve Salihli itfaiyesi müdahale etti. Vatandaşlar da bölgeye akın etti. Buranın insan eliyle yakmayı gerektirecek işe yarar bir yer değil. Meteor düştüğü söylendi. Bundan sonra burası ilgi alanı oldu. Bu alandaki yangın biz geldiğimizde toplu bir yerdeydi. Sonradan yayıldı. Köylülerden gök taşı arayanlar var. Millet gök taşı değerli diyor ve arıyor. Sabah biz de baktık ama görünürde bir şey yok" dedi.'ARIYORUZ, BULAMADIK'Alanda gök taşı arayan vatandaşlardan Ali İnanç, "Dün akşam yangını duydum bölgeye geldim ve çok alevli bir şekilde yanıyordu. Sanki her yere alev topu düşmüş ve aniden kül olmuş gibiydi. Normal yangın gibi değildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Burada gök taşı arıyoruz ama bulamadık yine de olabilir. Metal olduğunu söylüyorlar biz de bu yüzden mıknatısla arama yapıyoruz" diye konuştu.

Pazarköy, Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa, imza için İstanbul'a geldi Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı         
19:37
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü         
19:34
Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı, Lille'e transfer oldu         
19:31
Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı Medipol Başakşehir, sözleşmesi biten Gökhan İnler ile yollarını ayırdı         
19:05
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü         
19:03
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti         
18:07
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti         
17:58
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu 9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu         
17:28
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok         
16:53
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı         
16:47
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi         
16:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında         
15:48
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam         
15:41
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu         
15:26
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu         
14:23
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu         
13:38
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı         
10:07
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 23:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Meteor yangını olduğu iddia edilen alanda mıknatıslarla gök taşı aradılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei