Son dakika haberi: Meteoroloji'nin uyarısı polis ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Meteoroloji'nin uyarısı polis ekiplerini harekete geçirdi

10.03.2022 09:48
Son dakika haberi: Meteoroloji'nin uyarısı polis ekiplerini harekete geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı uyarısının ardından polis ekipleri kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Kocaeli'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı uyarısının ardından polis ekipleri kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması bekleniyor. Valilik, belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından gereken tüm önlemler alınırken, vatandaşlar ise dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde kontrol noktaları oluşturarak, sürücüleri denetliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, araçlarda kış lastiği olup olmadığı denetleniyor.

Ekipler son denetimini Alikahya Mahallesi D-100 Karayolunda gerçekleştirdi. Yol üzerinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri sürücüleri durdurdu. Ticari ve servis araçlarının kış lastikleri denetlenirken, sürücülerin psikoteknik ile yetki belgelerinin eksiklikleri de kontrol edildi. Aynı zamanda sürücülere, emniyet kemeri ve kış lastiği kullanmanın önemi anlatılarak, gerekli uyarılar yapıldı.

Öte yandan, daha önce ehliyetine el konulmuş bir araç sürücüsü de denetime takıldı. Hem sürücüye hem de araç sahibine ayrı ayrı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı. - KOCAELİ

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Tragger, Kocaeli, Polis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Meteoroloji'nin uyarısı polis ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika


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