Son dakika haberi... Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' raporu istendi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' raporu istendi

01.07.2022 17:26
Son dakika haberi... Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' raporu istendi

Bir son dakika haberine göre ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011'deki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazıyla fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011'deki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazıyla fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın 7'nci duruşması görüldü. Savcı, mütalaasında, gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'SİLAHIM BOZULUNCA ARKADAŞIMLA DEĞİŞTİM'Davanın 7'nci duruşmasında sanıklardan polis memuru Taner Ballı, hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Ballı, Metin Lokumcu'yu olay günü görmediğini iddia ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Ballı, savunmasında, "Üzerinden 10 yıl geçmiş bir olay, hatırlamıyorum. Metin Lokumcu'yu olay günü görmedim, kendisini tanımıyorum. Olay günü gazcı olarak görevliydim, Erzurum'dan sevk edildik. Gaz kullanırken silahım arızalandı. Polis bir arkadaşımız yaralanmıştı, onunla silahları değiştik. Önce model 5 kullanıyordum sonra Z tüfeği kullandım. Gaz kullanma talimatını bize amirimiz Erol Darcan verdi" dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, olayda gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti. Her iki taraf avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, daha önce ifadeleri alınan sanıkların gerektiğinde SEGBİS ile bağlanılmasına karar vererek, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Metin Lokumcu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' raporu istendi - Son Dakika

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