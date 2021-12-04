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Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler - Son Dakika

Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler

04.12.2021 13:51

Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan çöpler temizlendi.

Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler

VAN - Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesi sonucu ortaya çıkan çöpler temizlendi.

Van'ın Edremit Belediyesi, son dönemde küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme gelen Van Gölü'nde suların çekilmesini fırsat bilerek çöp topladı. Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say'ın öncülüğünde personel ve gönüllüler sabahın erken saatlerinde ilçedeki Dilkaya sahilinde bir araya geldi. Başkan ve beraberindekiler kıyı boyunca çöp temizliği yaptı.

"Acı bir tabloyla karşılaştık"

Sahil temizliği sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İsmail Say, Dilkaya sahilinde yaklaşık bir hafta önce bir keşif yaptıklarını ve burada gölün çekildiğini gözlemlediklerini belitti. Çekilen Van Gölü'nde acı bir tabloyla karşılaştıklarını ifade eden Başkan Say, "Bizler bugün suyun çekilmesini fırsat bilip personelimiz ve gönüllülerle birlikte temizlik yaptık. Bir taraftan gölün çekildiği alanı temizledik bir taraftan da doğaseverlerin hizmetine sunduğumuz tekneyi inceleyeceğiz. Bu tür doğal güzellikleri korumak hepimizin görevidir. Davetimiz üzere buraya gelen tüm çevrecilerimize ve personelimize teşekkür ederiz" dedi.

"Doğal zenginlikleri korumak hepimizin görevi"

Doğal zenginlikleri koruma konusunda herkesin görevli oluğuna dikkat çeken Say, "Bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız bu mirası elimizden geldiğince temiz bırakma niyetindeyiz. Bu anlamda çevre ve iklim çalışmalarımız devam ediyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaldırılan batık teknenin yerine yenisi konuldu

Başkan Say ve beraberindeki Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ve çevreciler, suların çekilmesiyle ortaya çıkan ve sahipleri tarafından kaldırılan batık teknenin yerine yeni konulan tekneyi inceledi. Başkan Say, burada da yaptığı açıklamada, önceki batık tekneyle aynı özelliklere sahip olan yeni teknenin de fotoğraf sanatçıların hizmetinde olduğunu kaydetti.

Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler
Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler
Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler
Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler

Edremit Belediyesi, İsmail Say, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Metrelerce çekilen Van Gölü sahilinde çöp toplayarak kuraklığa dikkat çektiler - Son Dakika
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