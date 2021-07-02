Son dakika: Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumları ile söndürmeye çalıştılar - Son Dakika

Metrelerce yükselen alevleri bahçe hortumları ile söndürmeye çalıştılar

Zeytinlikteki yangın korkuttu

Zeytinlik alandaki ikinci el ev eşyaları kundaklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda bulunan ikinci el eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın korkuttu. Yangında bir LPG'li araç kısmen zarar gördü. Mahalleli yangına bahçe hortumları ile ilk müdahaleyi yaptı.

Alevler ormana sıçramadan söndürüldü. Eşyaların sahibi alanın kundaklandığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 212.sokakta bulunan M.B'ye ait zeytinlik alanda bulunan ikinci el koltuk masa sandalye gibi ikince el eşyalar iddiaya göre kundaklandı. Çıkan yangın kısa sürede zeytinlik alana sıçradı. Yangına ilk olarak mahalleliler evlerinden uzattıkları hortumlar ile müdahale ettiler. Yangın bölgesinde bulunan iki araç vatandaşlar tarafından itilerek kurtarıldı. Yangında bir otomobil kısmen zarar gördü. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık 5 arazöz yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında zeytinlik alanda bazı ağaçlarda zarar meydana geldi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kundaklama şüphesi nedeniyle konuyu yapılan tahkikat sonrasında nöbetçi Savcılığa bildirdi. Yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.