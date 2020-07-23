Son dakika haberi... Metro istasyonunda ilginç yankesicilik kamerada - Son Dakika

Esenler Otogar Metro İstasyonu'nda yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşın parasını çalan zanlılar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Temmuz günü saat 20.40 sıralarında, Esenler 15 Temmuz Otogarı Metro istasyonu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli vatandaş metrodan çıktıktan bir süre sonra cebindeki bin avronun yerinde olmadığını fark etti. A.T. vakit kaybetmeden polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, A.T.'nin beyanı üzerine Otogarı Metro İstasyonu ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan kamera takibi sonucu, olay günü ve saati A.T.'nin yürüyen merdivenlerden çıktığı esnada, önünde ve arkasında duran kişilerce tuzağa düşürüldüğü ve parasının çalındığı görüldü. Ekipler, şüpheli şahısların önce eşkallerini ardından da kimliklerini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin çalışmasıyla 2 kişi yakalandı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayın şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi, 18 Temmuz günü Fatih İskender Paşa Mahallesi Ragıp Bey Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Hamza B. ve Kamel S., sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adamı aralarına alıp paralarını böyle çaldılar

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hedef olarak belirledikleri bir kişiyi yürüyen merdivenden çıkarken aralarına aldığı, daha sonra şüphelilerden birinin bir şey düşürmüş numarası yaparak yere edildiği ve o esnada diğer şüphelinin oluşan sıkışıklıktan faydalanarak adamın cebindeki paraları aldığı görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)