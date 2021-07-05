Son dakika haberi! Metrobüs kazası kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında meydana gelen metrobüs kazası kameralara yansıdı. Çevredeki dükkanların kameralarına yansıyan görüntülerde durağa yanaşan metrobüse arkadan gelen metrobüsün çarptığı görülüyor.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 25 kişi yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde durağa yanaşan metrobüse arkadan gelen bir metrobüsün çarptığı görülüyor. - İSTANBUL