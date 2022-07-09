Son dakika haberi: Metroda Yanında Oturan Siyahi Bir Aileye Irkçı Muamelede Bulunduğu ve Küfrettiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Metroda Yanında Oturan Siyahi Bir Aileye Irkçı Muamelede Bulunduğu ve Küfrettiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı

09.07.2022 18:11

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul’da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında yanında oturan "siyahi bir aileye ırkçı muamelede bulunduğu" iddia edilen O.O.K., gözaltına alındı.

İstanbul'da, Yenikapı- Hacıosman metro hattında yanında oturan "siyahi bir aileye ırkçı muamelede bulunduğu" iddia edilen O.O.K., gözaltına alındı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, O.O.K. isimli yolcunun, yanında oturan siyahi aileye " Afrika'ya dönün, gidin buradan" dediği, hem İngilizce hem Türkçe küfürler ettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şahıs, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme", "Ayrımcılık" ve "Tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 8 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık. Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haber ile ilgili yapılan incele neticesinde şahsın O.O.K. olduğu belirlenmiştir. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.O.K. isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır" denildi.

YORUMLAR
500
Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu Metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı Metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
Kaynak: ANKA

Hacıosman, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Metroda Yanında Oturan Siyahi Bir Aileye Irkçı Muamelede Bulunduğu ve Küfrettiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:55 Alman takımından ilginç hareket! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna yanıt verdiler
17:28 Gazeteci Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı verdi
17:03 Türk Tabipleri Birliği'nden, Bahçeli'nin "Kapatılsın" sözlerine cevap: Burada olmaya devam edeceğiz
16:52 Acun Ilıcalı karşılaşma öncesi canlı yayında bombayı patlattı! Doğukan Sinik, Hull City'de top koşturacak
16:20 Kaza yapan alkollü turist araçtan inmedi, polisi dinlemeyerek kameralara poz verdi!
16:01 Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyada tepki topladı: Biz Arap değiliz
16:00 Kurbanlık keçi doğum yapınca kesilmedi!
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 18:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Metroda Yanında Oturan Siyahi Bir Aileye Irkçı Muamelede Bulunduğu ve Küfrettiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement